الخزعلي:شكراً للحسين على سلامة حسن نصرالله وباقي المؤمنين!!!!!!!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعرب زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق المدعو قيس الخزعلي، الاربعاء، عن تعازيه لعوائل الضحابا في انفجار مرفأ بيروت، مبينا ان ما حدث في لبنان أثار في نفوس محور المقاومة مشاعر الألم والأسى نظراً لما تختزنه ذاكرة محور المقاومة من مآسي التفجيرات الكبيرة خلال فترة الإحتلال الأمريكي وما بعده.وقال الخزعلي في بيان ، ”تلقينا بألم بالغ أنباء الإنفجار الهائل في بيروت اليوم والذي خلف عدد كبير من الشهداء والجرحى فضلاً عن الدمار الهائل”، مبينا أن “ما حدث امس في لبنان أثار في نفوس محور المقاومة مشاعر الألم والأسى نظراً لما تختزنه ذاكرة الشعب العراقي من مآسي التفجيرات الكبيرة خلال فترة الإحتلال الأمريكي وما بعده وما تسبب به مآسي ومصائب حلّت على كل البيوت”.واكد الخزعلي على شكره للإمام الحسين على سلامة حسن نصره وباقي المؤمنين من حزب الله اللبناني.