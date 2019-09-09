الدهلكي:ميليشيات الحشد في ديالى “قتل المواطنين مقابل ثمن”

الدهلكي:ميليشيات الحشد في ديالى “قتل المواطنين مقابل ثمن”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، أن مقتل سجينين بهجوم على دورية أمنية بالمحافظة “أمر يثير العديد من علامات الاستفهام، مهاجماً “بعض” عناصر الأجهزة الأمنية بالمحافظة.وقال الدهلكي في بيان : “ندعو الحكومتين الاتحادية والمحلية في المحافظة إلى فتح تحقيق في الخروق الأمنية المستمرة والتسلط الذي تقوم به جماعات مسلحة منفلتة داخل المحافظة، وآخرها اغتيال سجينين خلال عودتهم مع دورية أمنية من المحكمة إلى سجن المقدادية”.وأضاف، أن “استهداف دورية تنقل سجناء من المحكمة إلى سجن المقدادية وقتل سجينين من المخفورين مع الدورية هو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام، وأولى تلك العلامات هو أين الأجهزة الأمنية حين تحصل هكذا حوادث بوضح النهار وتستهدف دوريات أمنية من قبل ميليشيات منفلتة دون أي رد حقيقي”.وأشار إلى أن “الأمر الآخر وهو أن طبيعة العملية وعدم سقوط أي ضحايا آخرين باستثناء السجينين المستهدفين يعطينا انطباعاً بوجود اتفاق مسبق وإن صح هذا الأمر فهذا معناه أن المؤسسة الأمنية مخترقة من قبل المليشيات بشكل علني، وهناك بيع وشراء لأرواح المواطنين في مزادات تلك الجماعات المنفلتة”.

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