الدهلكي يستبعد إكمال حكومة عبد المهدي في الأسبوع المقبل

الدهلكي يستبعد إكمال حكومة عبد المهدي في الأسبوع المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- شكك النائب عن ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي, الاحد, بإمكانية انجاز ملف الكابينة الوزارية خلال الاسبوع الماضي, مؤكدا ان عدم حسم الملف الاسبوع المقبل سيعقد الازمة اكثر وربما سيتم تشكيل كتل سياسية جديدة خارج التحالفين الرئيسيين.وقال الدهلكي في تصريح  صحفي، إن “اعلان رئيس مجلس النواب تحديد السبت المقبل بادراج فقرة اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة كان بسبب انتقاد المرجعية الدينية”, مبينا ان “قرار رئيس البرلمان كان احراجا للقوى السياسية والحكومة لانهاء الملف”.واضاف ان “الصراعات على الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة بين القوى السياسية مازالت تحكمها الولاءات والاموال واذا ما استمرت فاننا سوف لن نشهد التصويت عليها السبت المقبل”، معتبرا أن “عدم حسم الملف الاسبوع المقبل سيعقد الازمة اكثر وربما سيتم تشكيل كتل سياسية جديدة خارج التحالفين الرئيسيين”.وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز وصف في تصريح صحفي، امس السبت، الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الكابينة الوزارية بـ”العميقة”، مؤكدا أنه لا يوجد مؤشر ايجابي على حل الأزمة قريبا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *