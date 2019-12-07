“الرغوة السامة” تغزو الشاطئ والأطفال لا يأبهون

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بومبيو:بلادي ستحاسب سراق المال العام والمجرمين الذين يستهدفون شباب الإنتفاضة في العراق
السفارة الأمريكية:ما حدث في ساحتي الخلاني والوثبة ” مجزرة مروعة”
المرجعية سلطة الغباء والخوف
رئيس الجمهورية و مجلس النواب مسئولان دستوريا ً و أخلاقيا ً على إستمرار قتل المتظاهرين و ليس رئيس مجلس الوزراء
نائب:العراق خسر (6) تريليون دينار بسبب عدم تسليم حكومة الإقليم إيرادات تصدير النفط إلى بغداد
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نائب:العراق خسر (6) تريليون دينار بسبب عدم تسليم حكومة الإقليم إيرادات تصدير النفط إلى بغداد
عواد:عبد المهدي منح كردستان 20% من موازنة 2020
القانونية النيابية:إرسال موازنة 2020 من حكومة تصريف الأعمال أمر طبيعي
مسرور :سندافع عن حقوقنا المالية وفق الدستور
الدراجي:حكومة ” تصريف الأعمال” توقع عقدين بمبلغ 601 مليون دولار!
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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