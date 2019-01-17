الرقابة المالية:زيباري استلف أكثر من 200 مليون دينار ولم يسدد المبلغ لحد الأن

الرقابة المالية:زيباري استلف أكثر من 200 مليون دينار ولم يسدد المبلغ لحد الأن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الرقابة المالية لمجلس الوزراء، عن عدم تسديد وزير المالية السابق هوشيار زيباري سلفة بقيمة 200 مليون دينار لوزارة المالية.وجاء في التقرير السري للرقابة المالية إن “التقرير المرقم (10974) في 24/5/2018 الخاص بالسلف الموقوفة لمركز وزارة المالية وتشكيلاتها للسنة المنتهية في ۲۰۱۷/ ۱۲ / ۳۱ وجود سلف موقوفة في مركز الوزارة ضمن الموازنة الجارية دون إطفائها والتي بلغ مجموعها (824) مليون دينار ثمانمائة وأربعة وعشرون مليون دينار)”.واضافت ان ” الوزير السابق هوشيار محمود زيباري استلف مبلغ 204 ملايين وقد تم مفاتحة الدائرة القانونية بكتاب القسم المالي المرقم (25818) في 13/7/2017 لاتخاذ الاجراءات القانونية”.

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