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ما هو رد القائد العام؟!..كريم:البارزاني “يخطط لطرد قوات الاحتلال من كركوك”!
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الرقابة المالية:زيباري استلف أكثر من 200 مليون دينار ولم يسدد المبلغ لحد الأن
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