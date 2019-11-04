الرياضة والشباب تعلن عن جاهزية ملعب البصرة لنهائيات كأس العالم وآسيا

الرياضة والشباب تعلن عن جاهزية ملعب البصرة لنهائيات كأس العالم وآسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، جهوزية مدينة البصرة الرياضية لتضييف التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مبينا ان ملعب البصرة الدولي 65 الف متفرج سيستقبل مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة بين العراق وايران، والعراق مع البحرين يومي الـ14 والـ19 من تشرين الثاني الحالي.وقال جابر في بيان ، ان “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يتابع ويطلع على تفاصيل العمل ويبدي توجيهاته من اجل اظهار العراق بافضل صورة وهو يستقبل تصفيات كأس العالم، مؤكدا ان ملعب البصرة جاهز من جميع المتطلبات الخاصة بالجمهور والمنتخب العراقي والضيوف، وهناك تنسيق عالي بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في البصرة لانجاح متطلبات اقامة التصفيات وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم”.واضاف مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، ان “العمل متواصل في المدينة الرياضية من اجل تأمين وتوفير الخدمات، فضلا عن الجانب الامني مع حكومة البصرة، وإن ادارة المدينة الرياضية في البصرة تعمل على انجاز الاحتياجات التي تطلبها من الوزارة حتى نكمل اعمالنا بأسرع وقت في الملعب الرئيسي ومرافقه وملاعب التدريب الثانوية وقبل وصول الوفد الايراني الى محافظة البصرة”.واشار الى ان “البوابات الالكترونية في الملعب مفعلة، وسيكون دخول الجماهير عن طريق البطاقات الالكترونية في تجربة تعد الثانية بعد تطبيقها لاول مرة في مباراة العراق وهونك كونك، ولاحظنا التفاعل الكبير من الجماهير لاسناد منتخبنا الذي يتصدر المجموعة الاسيوية الثالثة”.واستدرك أن “نجاح التنظيم في مباراة هونغ كونغ، يعود الى التعاون الكبير بين الوزارة الحكومة المحلية والجهات الامنية والجماهير، والكل يعمل من اجل اسم العراق لذلك نظمنا المباراة بالشكل الذي يليق بكرة القدم العراقية، وان مباراة هونغ كونغ في الجولة الثالثة التي اقيمت في الـ10 من شهر تشرين الاول الماضي، كانت رسالة واضحة من قبل الجمهور والتنظيم بأن العراق امن ومستقر ولديه بنى تحتية مميزة ومهيأ في اي وقت لاستقبال الاحداث الرياضية”.

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