الزراعة النيابية:إيران وأذرعها في العراق وراء تدمير الاقتصاد العراقي

الزراعة النيابية:إيران وأذرعها في العراق وراء تدمير الاقتصاد العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، أن العراق يتعرض إلى مؤامرة داخلية وخارجية من اجل تدمير اقتصاده الذي بدا بالتعافي شيئا فشيئا وجعله شعبه مستهلكا فقط.وقال الشمري في بيان، إن “هناك جهات خارجية واخرى داخلية لاتريد للبلد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات ان كانت حيوانية او زراعية”.واضاف ان “الفترة السابقة شهدت استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية والسمكية بعد ان اعلن العراق وصوله الى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الحيوانية والاسماك خصوصا”، مبينا ان “ذلك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين اضافة لما اصاب هذه الثروة من تدمير”.واوضح الشمري ان “المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا ايضا وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة اخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير الاف واكثر من الدونمات الزراعية”.ودعا الشمري الحكومة الى “القيام بواجباتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤمرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه”. 

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