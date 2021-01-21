الزراعة النيابية:خطر مائي يهدد محافظات الوسط والجنوب العراقي

الزراعة النيابية:خطر مائي يهدد محافظات الوسط والجنوب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، الخميس، استمرار رفع التجاوزات عن المياه مؤشر إطمئنان لمزارعي البلاد لاسيما في الوسط والجنوب، فيما حذرت من خطر مائي يهدد محافظات وسط وجنوب العراق. وقال عضو اللجنة علي البديري،في حديث صحفي، إن “استمرار وزارة الموارد المائية برفع التجاوزات عن المياه، مؤشر اطمئنان لكل المزارعين العراقيين وزيادة المساحات، لاسيما في محافظات الوسط وجنوب العراق “. واضاف ان “استمرار رفع التجاوزات على الانهر ستؤمن الحصص المائية كاملة الى المحافظات الجنوبية التي عادة ما تعاني من شح في المياه”. وأضاف البديري أن “المعطيات التي تشير إلى انخفاض نسبة تساقط الامطار للعام الحالي وانخفاض الثلوج إلى نسبة ٢٥% مؤشرات خطيرة جدا وتنذر بشح مائي كبير تعاني منه محافظات وسط وجنوب العراق بالدرجة الاساس”. وتابع أن “نسبة الذين سيتضررون من شح المياه ستكون كبيرة وكارثية، وتؤدي الى هجرة جماعية من الريف الى المدين”. ورأى البديري أن “الإجراءات المتخذة ستحد وبشكل كبير وتقلل من الاذى الذي يصيب هذه المناطق وهي لاول مرة يتم تفعيلها منذ العام 2003”.

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