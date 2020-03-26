الزرفي:سياستي الخارجية “العراق أولاً” رغم أنف الذيول

الزرفي:سياستي الخارجية “العراق أولاً” رغم أنف الذيول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، عن السياسة الخارجية التي سيعتمدها في حكومته المقبلة.وكتب الزرفي في تغريدة على حسابه في “تويتر” ، “سنعتمدُ سياسة خارجية قائمة على مبدأ ( العراق اولاً ) والابتعاد عن الصراعات الاقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحةً لتصفية الحسابات وتكون، وأشار الزرفي إلى أن “المصالح العراقية العُليا ستكون هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة”.وأضاف أنه “يسعى للانفتاح على جميع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسيادته”.والتقى الزرفي أمس الأربعاء سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وناقش معهم تشكيل الحكومة العراقية والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

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