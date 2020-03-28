الزرفي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي:إجراء الانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة من أهم أولوياتي

الزرفي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي:إجراء الانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة من أهم أولوياتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت (28 آذار 2020)، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، فيما أطلعهم على “أولويات” حكومته ومسارات تشكيلها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنه “في بداية اللقاء أعرب الزرفي للسفراء عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا”، معلنا عن “تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية”.وأضاف البيان، أن “الزرفي استعرض حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم، في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء، وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية”.ونبّه الزرفي الى “المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية”، مشددا على “ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لامتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر، شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفؤة”.وأطلع الزرفي “السفراء على مسارات تشكيل حكومته”، مؤكدا أن “أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون”.ولفت البيان الى أن “السفراء أعربوا عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم”.وأوضح البيان، أن “اللقاء حضره سفراء ايطاليا، والمانيا، وفرنسا، والسويد، واليونان، وبولندا، وكرواتيا، وبعثة الاتحاد الأوربي، وممثل عن وزارة الخارجية العراقية”.

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