السبت المقبل ..تتويج بغداد عاصمة للاعلام العربي برعاية العبادي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق يوم السبت المقبل احتفالية تتويج بغداد عاصمة للاعلام العربي برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط.وتقام الاحتفالية بمشاركة وزراء الإعلام في الدول العربية والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة للجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.ويشارك في الاحتفالية عدد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين العرب وجمع من الشخصيات والجهات العراقية.ويقام الاحتفال تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن الدورة العادية /48/ شهر تموز الماضي باختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2017-2018.يذكر ان مجلس وزراء الإعلام العرب يقوم باختيار عاصمة من عواصم الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة كل عام خلال انعقاد دورة المجلس لتكون عاصمة للإعلام العربي، وفق معايير وآليات محددة، مع ابقاء القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.