السعودية ..إلقاء القبض على خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني

السعودية ..إلقاء القبض على خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت “القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين”.وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية “ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة”.وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات في منزل ومزرعة.

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