السعودية تخصص 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاربعاء، ان بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له.وقال الجبير في كلمة له خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تنظمه دولة الكويت انه “تم تخصيص مليار ونصف المليار دولار لاعمار مدن العراق المحررة”.وكان صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، افتتح اليوم، مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من رؤساء الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر.