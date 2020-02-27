السعودية تعلق دخول المعتمرين والسياح الى أراضيها بسبب كورونا

السعودية تعلق دخول المعتمرين والسياح الى أراضيها بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المملكة العربية السعودية فجر اليوم الخميس تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة والسياح إلى أراضيها مؤقتا تفاديا لانتشار فيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” ان وزارة الخارجية السعودية أعلنت في بيان لها اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين، تشمل تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسياح مؤقتاً.كما علقت السلطات أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.

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