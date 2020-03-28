السفارة البريطانية:نعمل على استعادة مواطنينا من العراق

السفارة البريطانية:نعمل على استعادة مواطنينا من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت السفارة البريطانية في العراق ، السبت، أنها تعمل على خيارات جديدة لاستعادة مواطنيها من العراق والذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق الرحلات الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا.وذكرت السفارة في تغريدة لها على موقعها في تويتر ، إنه “نعمل على تحديد الخيارات الممكنة للمواطنين البريطانيين الذين يزورون العراق ، والذين لم يتمكنوا من المغادرة قبل تعليق رحلات الركاب”.وكان العراق قد فرض حظرا للتجوال تم تمديده حتى منتصف شهر نيسان المقبل فيما سجلت البلاد 458 اصابة بفايروس كورونا و 40 حالة وفاة حتى الان ، اما في بريطانيا ، أكد مسؤولو الصحة وجود 14،543 حالة إصابة وما مجموعه 759 حالة وفاة. 

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