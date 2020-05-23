السوداني:استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين مرفوض أخلاقيا وشعبياً

السوداني:استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين مرفوض أخلاقيا وشعبياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير العمل السابق، النائب الحالي، محمد شياع السوداني، السبت (23 أيار 2020)، أن أي استقطاع برواتب الموظفين يعد غير مقبول إذا لم ترافقه إجراءات صارمة بمحاسبة الفاسدين.أيّ استقطاع من رواتب الموظفين لن يكون مقبولاً من الشعب ما لم ترافقه إجراءات جادة وصارمة في محاسبة الفاسدين وإصلاح ملموس في الاقتصاد المنهار.وأمس الجمعة، كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.وقال علاوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون”، منوها أن “باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض”.واضاف أن هدرا يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولا بالتخفيض، مبينا أن “الفئة القربية من الدرجة الخامسة  سنحاول تقليل الضرر عليها عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني او ضمان صحي”.

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