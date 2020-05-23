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السوداني:استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين مرفوض أخلاقيا وشعبياً
حزب بارزاني:الكاظمي لم يعترض على ترشيح حسين للخارجية
وزير المالية يعلن من الرياض التخلي عن توريد الكهرباء والغاز من إيران
نائب بدري يطالب الحكومة بإفراغ الحدود مع إيران من الجيش العراقي!!!
نائب كردي:حكومة الكاظمي متهاونة مع الحكومة البارزانية في استمرار سرقات الإيرادات المالية
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السوداني:استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين مرفوض أخلاقيا وشعبياً
وزير المالية يعلن من الرياض التخلي عن توريد الكهرباء والغاز من إيران
نائب كردي:حكومة الكاظمي متهاونة مع الحكومة البارزانية في استمرار سرقات الإيرادات المالية
مسرور:الوضع المالي لكردستان صعب جداً
البعيجي:حكومة كردستان تتحمل مسؤولية عدم دفعها رواتب موظفيها
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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