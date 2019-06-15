الشابندر:العبادي سيعود لرئاسة الوزراء بدعم من الصدر

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الباحث والمفكر السياسي، غالب الشابندر، السبت (15 حزيران 2019)، وجود اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يقضي بإعادة الأخير لرئاسة الحكومة.وقال الشابندر في تصريح لموقع “المونيتور” الامريكي، إن “هناك تفاهمات ترقى إلى اتّفاق غير معلن إلى الآن بين كلّ من العبادي والصدر الذي دعم في ما مضى عبد المهدي في الوصول إلى رئاسة الوزراء، تفضي الى إعادة العبادي إلى رئاسة الحكومة، شرط أن يلبّي العبادي مطالب الصدر في ترك مناصبه في حزب الدعوة الإسلاميّة”.وكان العبادي اعلن في 30 ايار 2019، تركه لجميع مناصبه القيادية في حزب الدعوة الاسلامية.