الشابندر:تشظي الأحزاب السنّية بسبب الخلاف حول نسب السرقات والمنافع

الشابندر:تشظي الأحزاب السنّية بسبب الخلاف حول نسب السرقات والمنافع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق عزت الشابندر، الثلاثاء، ان تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات السنية، مشيرا الى ان الضغوط الخارجية والمصالح الشخصية هي من قسمت الكتل السنية الى اطراف متشظية.وقال الشابندر في تصريح  صحفي، ان “انقسام الكتل السنية جاء بسبب التدخلات الاقليمية والمصالح الشخصية وببسب الصراع على المنصب وان تحالف اسامة النجيفي هو الاضعف “.واضاف ان “تحالف النجيفي لا يمتلك اي قرار في السلطة او عدد نيابي بخلاف تحالف رئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي المنضوي تحت تحالف البناء بزعامة هادي العامري ”.وبشأن الازمة الامريكية الإيرانية دعا الشابندر” الحكومة العراقية الى الوقوف الى جانب ايران ضد المخطط الامريكي التدمير في المنطقة”، مبينا ان ” الولايات المتحدة هي سبب كل الخراب والفساد والارهاب في العراق”.

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