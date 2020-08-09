الشبكي:الواقع الخدمي في نينوى مزري للغاية

الشبكي:الواقع الخدمي في نينوى مزري للغاية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – انتقد النائب عن محافظة نينوى قصي عباس الشبكي،  الأحد، ما وصفه بالواقع المزري الذي تعيشه المحافظة، مشيرا إلى أن نينوى  متخمة بالاخفاقات والفساد .وقال الشبكي في تصريح  صحفي: إن “محافظة نينوى لم تشهد أي تقدم عمراني على الرغم من مرور ثلاث سنوات على تحريرها من قبضة داعش الإجرامي سوى إعادة تأهيل احد الجسور فقط”.وأضاف أن “العمل في نينوى يعتريه التلكؤ بسبب الفساد وسوء الإدارة”، مستغربا من “عدم فتح ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وسراق المال العام من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وأشار الشبكي إلى أن “الواقع الخدمي داخل محافظة نينوى مزري للغاية وجميع المشاريع متعثرة بانتظار استفاقة الحكومة من سباتها”.

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