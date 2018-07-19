الصالحي:معصوم عنصري لايصلح لرئاسة العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس الجبهة التركمانية النائب السابق ارشد الصالحي، الخميس، عدم حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماع القوى السياسية في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس بمثابة رسالة، مشيرا إلى أنه لم يتم دعوة التركمان الى الاجتماع لرفضهم بيان معصوم بشأن نتائج الانتخابات. وقال الصالحي في تصريح صحفي له اليوم، إن “التركمان لم يحضروا اجتماع القوى السياسية الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مساء امس، بسبب عدم دعوتنا للحضور”، عازيا عدم دعوتهم إلى “رفض التركمان لبيان رئيس الجمهورية بشأن نتائج الانتخابات”.وأضاف الصالحي، أن “عدم حضور العبادي للاجتماع ايضا هو بمثابة رسالة”، محذرا من وجود محاولات لـ”فرض الأمر الواقع بشأن الانتخابات”.وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، مساء امس الأربعاء، اجتماعا في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لبحث التطورات السياسية في البلاد، فيما تخلف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الحضور.