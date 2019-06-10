الصيدلي:أوضاع نينوى حالياً مشابهة ليوم سقوطها

الصيدلي:أوضاع نينوى حالياً مشابهة ليوم سقوطها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي، الاثنين، ان أوضاع المحافظة حالياً مشابهة لأحداث سقوط الموصل، فيما دعا الى الحفاظ على مكتسبات التحرير.وقال الصيدلي في بيان بمناسبة ذكرى سقوط الموصل، ان “سقوط الموصل كان نتيجةً لمقدماتٍ خاطئة في شتى نواحي إدارة الدولة”، مبيناً أنه “تم التحذير دوماً من تأثيرات ذلك ولكن دون جدوى”.وأضاف ان “ما حدث يوم العاشر من حزيران المشؤوم إنما كان اختطافٌ أليم للوطن، وفقدان لآلاف الأرواح الطاهرة وتدمير لأعز وأعرق المدن”، مؤكداً أن “الأمور اليوم تسير بالاتجاه الذي يثير القلق وعلى الجهات المسؤولة سماع هذه التحذيرات كي لا تتكرر المأساة وهو أمر وارد”.وأشار الصيدلي إلى ان “مقدمات ما كان يحدث في الموصل نراه اليوم من أوضاع مريبة ومثيرة للقلق”، داعياً الجهات الحكومية والسياسية إلى “تحمل المسؤولية والتحرك إلى دفع الخطر عن جسد العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص والحفاظ على مكتسبات التحرير التي جادت بها دماء شهدائنا الطاهرة”.

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