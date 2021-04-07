الضمير الإيراني العامري يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

الضمير الإيراني العامري يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق قبيل بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.  وقال العامري في بيان (7 نيسان 2021)،  “ندعو الى وضع جدول زمني محدد بفترات زمنية قصيرة لانسحاب القوات القتالية الاجنبية من العراق”.   وأضاف، “ندعو لإعادة السيطرة العراقية على الاجواء بالكامل وكذلك القواعد الجوية في عين الاسد وحرير”.   وأكد العامري، انه سيتابع ” بشكل دقيق مخرجات جولة الحوار واملنا كبير بالمحاور العراقي من اجل تحقيق الاستقرار الأمني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *