الطائي:عبد المهدي دخل لمحافظة ديالى من “الشباك”

الطائي:عبد المهدي دخل لمحافظة ديالى من “الشباك”
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بعقوبة/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، اليوم الاربعاء، زيارة رئيس الورزاء عادل عبد المهدي للمحافظة من دون أن يلتقي بحكومتها المحلية، معتبرة أنه دخل ديالى “من الشباك”.وقالت الطائي في حديث صحفي، “كنا نتأمل بزيارة رئيس مجلس الوزراء ان يُعلم الحكومة المحلية بزيارته الميمونة. كنا نرغب إخباره بمطالبنا الكثيرة التي تخص محافظتنا المنكوبة وإنصافها أسوةً بالمحافظات الاخرى”.وتساءلت “أيخشى سماع ما يعجز عن تحقيقه؟. دخل المحافظة من شباكها وليس من بابها كما هو متعارف عليه بالعرف”.وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد زار محافظة ديالى برفقة ابو مهدي المهندس للاشراف على انطلاق عملية “إرادة النصر” الثالثة لتطهير المحافظة من فلول تنظيم داعش.

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