الطائي:واجب اللجان التحقيقية إخفاء الحقائق

الطائي:واجب اللجان التحقيقية إخفاء الحقائق
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الثلاثاء، عمل اللجان التحقيقية التي يتم تشكيلها ،فيما طالبت بالغاءها.وقالت الطائي في حديث صحفي، إن “غالبية الحوادث والملفات التي يتم تشكيل لجان لتحقيق بملابساتها تشهد اخفاء الحقائق وتذهب في طي النسيان”، مبينة أن “ابرز مثال على ذلك الحرائق التي تسجل بين الحين والآخر وتشهد فتح تحقيق ولكن دون اعلان النتائج”.وأضافت، أن “لجان التحقيق اصبحت مهمتها تسويف الحقائق وليست الوقوف عليها”، مطالبة “بالغاء اللجان وتنفيذ وتنفيذ عقوبات بحق اي مقصر بشكل فوري”.

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