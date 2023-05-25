الطاقة النيابية:الكهرباء لن تتحسن بالعراق جراء الفساد وإيران

الطاقة النيابية:الكهرباء لن تتحسن بالعراق جراء الفساد وإيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب في لجنة الطاقة النيابية، الخميس، ان الكهرباء في العراق لن تتحسن جراء الفساد الكبير في وزارتها وإيران، وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن أسمه، ان كل العقود التي أبرمت مع إيران بتوريد غازها لتشغيل المحطات الكهربائية  مقابل مليارات الدولار إيران لن تلتزم بها ورغم ذلك فأن الحكومة تدفعها  كامل مستحقاتها بدون وجهة حق ، وتابع  النائب ،أن العقد الاخير الذي أبرم يوم 13 من الشهر الجاري لمدة 5 سنوات وهو لاداعي له اصلا والعقد يفترض أن يكون سنة بسنة وليس 5 سنوات كما فعلها السوداني لخدمة إيران ، شمل على تزويد العراق بـ 50 مليون متر مكعب يوميا وإذا بإيران تدفع 10 آلاف متر مكعب وهكذا تعمل إيران دائما في فصل الصيف  لتدمير العراق وأهله بالتعاون مع أدواتها الإطارية الحاكمة. وأكد النائب، أن ما صرف على وزارة الكهرباء منذ 2006 لغاية 31/12/2022 أكثر من (62) مليار دولار والبلد بلا كهرباء.

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