العامري:الحشد لايمكن “حله”

العامري:الحشد لايمكن “حله”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، أن العراق لا يريد ان يكون طرفا في الصراع بين اي دولتين، داعياً دول الاتحاد الاوربي الى المشاركة في اعادة اعمار العراق.وقال مكتب العامري في بيان له اليوم، إن الاخير “استقبل، اليوم، بمكتبه الرسمي في بغداد بحضور عدد من اعضاء تحالف البناء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي ديفيد مكالستر والوفد المرافق له”، موضحاً أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد بما يخدم المصالح المشتركة”.ونقل البيان عن العامري تأكيده، على “تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الاوربي ودول العالم كافه”، داعياً دول الاتحاد الاوربي الى “المشاركة في اعادة اعمار العراق ومساعدته خصوصا انه خاض حربا نيابة عن العالم، ادت الى ضرر كبير في البنى التحتية لمناطق واسعة”.وأضاف ، ان “الحشد الشعبي قوة كبيرة ولايمكن حله لان “حاجة المشروع” لازالت قائمة له بما فيها التهديدات الداعشية.

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