العاهل الأردني وصالح يؤكدان على تعزيز العلاقات العربية
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أتفق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع العاهل الاردني عبد الله الثاني على دور عراقي – اردني لتثبيت دعائم الاستقرار عربياً واقليمياً، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح ، استقبل في مطار بغداد الدولي، ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبد الله الثاني والوفد المرافق له، وسط حفاوة بالغة وترحيب كبير”.واضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية رحب بالملك الاردني، الذي يزور العراق بدعوة منه، في بلده الثاني متمنياً له زيارة مثمرة وناجحة”.واشار الى أنهما “عقدا اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والاردن، وضرورة العمل من اجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة”.واردف البيان، أن “اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا العربية والدولية، والتأكيد على الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً واقليمياً، وان تكون بغداد وعمان مرتكزاً اساسياً لتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب ومنطلقاً لحوار جاد وبنّاء لأنهاء الازمات التي تشهدها المنطقة”.