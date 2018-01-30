العبادي:المالكي ما زال يسعى لإسقاط حكومتي

العبادي:المالكي ما زال يسعى لإسقاط حكومتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، السبب الرئيس لانسحاب “قائمة الفتح” بقيادة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والتي تضم قادة فصائل الحشد الشعبي، من “قائمة النصر”، التي يرأسها هو.وقال العبادي في مقابلة مع قناة العربية اليوم، ان “سبب عدم استمرار العلاقة الانتخابية مع قائمة الفتح الحشد الشعبي، هو حصول نزاع بين أنصار الحشد، وقرروا الانسحاب من التحالف الانتخابي”.وذكر: “هم وقعوا وفي اليوم الثاني انسحبوا، واخبروني ان نزاعاً شديداً حدث بيننا، واعتبروا ان تحالف (نصر العراق) اصبح للعبادي بالمطلق”، مبيناً “جاءوا في اليوم الثاني واعتذروا وتم الانفصال”.واوضح ان “وقت التحالفات كاد على وشك ان يغلق من قبل المفوضية، قبل ان يقرر تحالف الفتح الانسحاب”.وفيما يخص علاقته مع الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي ورغبة كل منهما بالدخول في قائمة انتخابية منفصلة قال العبادي العضو بالحزب أن “الأكثرية في حزب الدعوة ساندتني، لكن المالكي كان يريد للحزب أن يكون معه”.واضاف: “نحن لا نريد المحاصصة، ولذا قرر الحزب حل الموضوع بشكل حضاري”، كاشفاً عن أن “هناك من عبر عن رغبته في إسقاط الحكومة، بإسقاط أعضائها أو رئيسها”.

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