العبادي من الفلوجة:نريد من حكومة عبد المهدي السير بالاتجاه الصحيح

العبادي من الفلوجة:نريد من حكومة عبد المهدي السير بالاتجاه الصحيح
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الرمادي/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، اننا نريد ان نضمن ان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح ، فيما أشار الى ان وحدة الكلمة يجب ان تستمر وشعبنا اثبت انه ضد الطائفية.وذكر العبادي خلال كلمة له في قائممقامية الفلوجة بحسب بيان لمكتبه ، ان” الفلوجة التي عانت كثيرا من ويلات الارهاب تستحق المزيد من الدعم بعد ان عادت الحياة لها، لافتا الى اننا ” مستمرون بجهودنا سواء كنا في الحكومة او خارجها ويحتاج البلد الى المزيد من العمل ويجب ان تكتمل المسيرة والحفاظ على ما تحقق ، مؤكدا ان ” وحدة الكلمة يجب ان تستمر وشعبنا اثبت انه ضد الطائفية”.وأضاف، اننا” نحتاج الى العمل الجدي للإعمار والبنى التحتية وتوفير الخدمات واعادة النازحين وان تستمر المسيرة بعد التحرير الذي  لم يات مجان انما بتضحيات ودماء عزيزة على قلوبنا، لافتا الى اننا ” نريد ان نضمن ان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح “.

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