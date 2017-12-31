العبادي مهنئاً بالعام الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الاحد، مهنئاً بالعام الجديد، ان حكومته تتطلع للحفاظ عن النصر واكمال عودة النازحين، لافتاً إلى أنه سيبقى عام النصر خالداً في تأريخ العراق.وقال العبادي في بيان له اليوم: “اتقدم بأحر التهاني والتبريكات واطيب الامنيات لابناء شعبنا الكريم وخصوصا المسيحيين منهم وللبشرية جمعاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد”.واضاف ان “عام النصر الكبير سيبقى خالداً في تأريخ شعبنا تتجدد ذكراه كل عام، ونتطلع للعمل معا من اجل الحفاظ على النصر والوحدة والمضي بنفس الهمة والعزيمة من اجل اعادة الاستقرار والإعمار واكمال عودة النازحين الى ديارهم”.وتابع العبادي “سائلين الله العلي القدير ان يجعله عام خير وسلام واستقرار لشعوب منطقتنا والعالم اجمع وان تتوقف فيه النزاعات والحروب وتتحقق فيه تطلعات الانسانية بمستقبل افضل”.