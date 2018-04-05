العبادي يبحث في طوكيو إنشاء معامل لصنع السيارات

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الخميس، مع رئيس شركة سوميتومو التجارية كوني هارو ناكامورا إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق.وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، اليوم، بمقر اقامته في العاصمة اليابانية طوكيو رئيس شركة سوميتومو التجارية كوني هارو ناكامورا والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة قيام الشركة بالعديد من المشاريع في العراق ومنها إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق وتقديم خدمات ما بعد البيع”، موضحا أن “هذه المشاريع ستوفر فرص العمل للمواطنين العراقيين”.