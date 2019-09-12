العبيدي: حزب سليم الجبوري بلا نواب ولا جمهور

العبيدي: حزب سليم الجبوري بلا نواب ولا جمهور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف قيادي سابق في حزب سليم الجبوري التجمع المدني للإصلاح” “عمل”، الخميس، عن اجتماع مرتقب للهيئة العامة للحزب بكامل اعضائها لمناقشة التحالفات المقبلة عقب الاعلان عن الانفصال عن الجبوري، نافيا انضمام الهيئة السياسية ونواب الحزب الستة الى حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال القيادي معتصم العبيدي في تصريح  صحفي: ان “الهيئة السياسية بكامل اعضائها ستجتمع الاثنين المقبل للاعلان عن الخطوة المقبلة بعد اعلانها الانشقاق عن سليم الجبوري”.واضاف ان “الهيئة مع النواب الستة التابعين للحزب سيعلون عن الخطوة المقبلة وكل الخيارات مطروحة وساء تشكيل حزب جديد او الاعلان عن التحالف مع بعض القوى الوطنية المتوافقة مع طروحات الحزب”.واوضح العبيدي ان “الحديث عن انضمام النواب المنشقين وكذلك الهيئة العامة لحزب العمل لمحمد الحلبوسي عارية عن الصحة تماما كون ما يشغل الهيئة هو التوافق السياسي مع جميع الاطراف والوقوف على مسافة وحدة قبل الانضمام الى اي حزب “.

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