العراق ضد عمان في أول لقاء له بخليجي 24

العراق ضد عمان في أول لقاء له بخليجي 24
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جرت، اليوم الاربعا،ء بالدوحة القطرية قرعة خليجي 24 والمقرر انطلاقها في 27 من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة خمسة منتخبات العراق وقطر والكويت واليمن وعمان.وتجري البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ان يكون اليوم الاخير للبطولة يتم فيها تتويج البطل.واوقعت القرعة المنتخب العراقي الى جانب سلطنة عمان في لقاء العراق الاول بالبطولة حيث يسبقه في الافتتاح مواجهة منتخب البلد المنظم قطر واليمن.واسفرت القرعة ايضا عن استفادة العراق من الانتظار في الجولة الثانية ومن ثم مواجهة الكويت في الجولة الثالثة وقطر بالرابعة، واخيرا امام اليمن في الجولة الخامسة والاخيرة.يشار الى ان البطولة ستنطلق في 27 من شهر تشرين الثاني المقبل ولغاية التاسع من كانون الاول .

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