العراق ضمن المجموعة (A) في بطولة كأس العرب لكرة القدم

العراق ضمن المجموعة (A) في بطولة كأس العرب لكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، عن وقوع منتخبنا الشبابي في مجموعة واحدة مع السعودية بكأس العرب.وذكر بيان للاتحاد ، أنه أقيمت، اليوم، قرعةُ بُطولة كأس العرب دون ٢٠ عاماً في مدينةِ الدمام في السعوديّة والتي ستقام في مدينةِ أبها من 20 شهر تموز المُقبل إلى 7 من شهر تموز المُقبل بمُشاركة 18 منتخباً، وحضرَ القرعة عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يحيى زغير.وأسفرت القرعةُ عن تواجدِ منتخبنا الشبابيّ في المجموعة ( A ) الأولى إلى جانبِ البلد المنظم السعوديّة وموريتانيا. بينما أسفرت بقية المجاميع ما يلي:
– المجموعة  B( الإمارات، الأردن، اليمن).
– المجموعة  C(الجزائر، لبنان، ليبيا).
– المجموعة  D(مصر، عمان، الصومال).
– المجموعة  E(تونس، البحرين، جيبوتي).
– المجموعة  F(المغرب، السودان، فلسطين)

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