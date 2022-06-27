العراق ضمن المجموعة (A) في بطولة كأس العرب لكرة القدم

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سياسي كردي:حكومة الكاظمي غير قادرة على منع نهب ثروات العراق من قبل حزب بارزاني
مكافحة الإقليم:سقوط 4 صواريخ حشدوية بالقرب من قوات البيشمركة
العراق وتركيا يؤكدان على التعاون في الاستثمار النفطي
حزب بارزاني يجدد تمسكه بمرشحه (البارزاني) لرئاسة الجمهورية
نائب:الحكومة المقبلة لاتختلف في الفشل عن حكومتي عبد المهدي والكاظمي
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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