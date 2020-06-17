العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، مع الأميرة مشاعل العتيبي، رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، ومقرها في نيويورك، تطوير العلاقات العراقية-السعودية. و ثمن النجم ،خلال اللقاء ، الدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة العربية للسلام، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان العربية عموما، والعلاقات العراقية- السعودية بوجه خاص، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ان الخطوة الأولى لتحقيق التنمية تبدأ من بناء الإنسان، الذي يمثل محور وهدف التنمية”. واشار إلى ان ” رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ركزّت على هذا الجانب، من خلال تبني سياسات التنمية البشرية، والاقتصادية، التي تعد من الأهداف والمهام الأساسية لوزارة التخطيط، والعمل على تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تشجيع القطاع الخاص الوطني، واستقطاب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، لاسيما بعد الاستقرار الأمني الذي تحقق في جميع أنحاء العراق، معربا عن استعداد الوزارة لفتح آفاق التعاون مع المنظمة العربية للسلام في جميع المجالات”. من جانبها، أعربت الأميرة مشاعل العتبي، عن تقديرها العالي لجهود وزير التخطيط في دعم عمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللذين يمثلان عمودين مهمين لتحقيق التنمية والسلام في البلد، مؤكدة حرصها الكبير على التعاون الجاد والمثمر مع وزارة التخطيط، وتقديم المزيد من الدعم الممكن لهذه الوزارة، لتمكينها من تنفيذ خططها المستقبلية في جميع المجالات. 

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