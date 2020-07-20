العراق والسعودية يوقعان على اِتفاقيات مشتركة

العراق والسعودية يوقعان على اِتفاقيات مشتركة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع الوفد العراقي في السعودية، اليوم الاثنين (20 تموز 2020)، اتفاقيات مشتركة مع المملكة، في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار والتعليم.وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية في أنباء عاجلة، إن “العراق والسعودية يوقعان مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشترك ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين”.وأضافت، أن الاتفاقيات شملت “المجالات الاستثمارية والتعليمية والرياضية والطاقة ومجالات أخرى”.ووصل الوفد العراقي، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى العاصمة السعودية الرياض يوم أمس، لتوقيع اتفاقيات مع المملكة، والتمهيد لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وكان من المقرر أن يجري رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى السعودية اليوم الاثنين، إلا أنها تأجلت بسبب تعرض الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز إلى وعكة صحية أدخل على اصرها للمستشفى.

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