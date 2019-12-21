العراق يحصد ميدالياته الذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

العراق يحصد ميدالياته الذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نجح اللاعب العراقي محمد علي مشجل، في حصد الميدالية الذهبية الأولى للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي المقامة منافساتها في أبو ظبي.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد حيدر العتابي في تصريح  صحفي:  إن “البطل الدولي محمد علي مشجل، ان يحصد ذهبية بطولة آسيا بوزن (54) كغم بعد فوزه على لاعب من دولة طاجكستان”.وأضاف العتابي، ان “ العراق من المؤمل ان يزيد ميدالياته في البطولة، حيث ينافس ثلاثة لاعبين اخرين من المنتخب الوطني على الميدالية الذهبية اليوم السبت”.يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم اليوم السبت.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *