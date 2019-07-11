العراق يدافع عن الاتفاق النووي بين إيران والغرب

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عبد المهدي: أهلاً وسهلاً بكل شركات العالم في العراق
ائتلاف المالكي يطالب بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم إلا بعد التزام كردستان بقانون الموازنة والاتفاق النفطي
ائتلاف النصر:عبد المهدي خائن وغير أمين على أموال الشعب
عضو في مجلسها :إيران ترفض فتح منفذ حدودي بين محافظة المثنى والسعودية
المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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