العراق يدافع عن الاتفاق النووي بين إيران والغرب

العراق يدافع عن الاتفاق النووي بين إيران والغرب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شارك ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، الخميس، في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الايراني، الذي عُقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا.وذكر بيان لوزارة الخارجية ، ان “العراق أكد دعمه لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)  وأهمية استمرار العمل بها كونها تمثل انجازا للدبلوماسية متعددة الاطراف، وان التخلي عن الاتفاق يمكن ان يكون كارثياً على الجوار بأكمله”.واوضح البيان ان “ممثل العراق جدد دعوة حكومته بالعودة الى طاولة المفاوضات وابقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الازمة الحالية”.

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