العراق يرفض المشاركة الإسرائيلية في أمن الملاحة بالخليج العربي

العراق يرفض المشاركة الإسرائيلية في أمن الملاحة بالخليج العربي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن العراق ، االيوم، رفضه اشراك اسرائيل بحماية مياه الخليج.وأكد وزير الخارجية  محمد علي الحكيم  في تغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) رفض بلاده مشاركة اسرائيل بتأمين سلامة الملاحة البحرية في الخليج.وقال الحكيم  ان العراق “يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي”.وبين ان “دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج”، منوها الى ان “العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وان وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر”.وقالت الخارجية الإيرانية ، الجمعة 9 اب 2019،  إن مشاركة إسرائيل في تحالف ترعاه الولايات المتحدة في مياه الخليج هو تهديد صريح لأمن طهران القومي، مؤكدة أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج ضمن سياساتها الرادعة والدفاعية.

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