العراق يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين في السعودية

العراق يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين في السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافقت الهيأةُ التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم، على المشاركةِ في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها السعودية في الفترة من (13 حتى 22 من تشرين الأول المقبل).ويواصلُ منتخبُ الناشئين تدريباته اليومية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب.يشارُ الى ان الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدرباً، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربًا لحراس المرمى. انتهى

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