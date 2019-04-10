العراق يعلن رسميا رفض تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت وزارة الخارجية، الأربعاء، على قرار الولايات المتحدة الاميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.وقال المتحدث باسم الوزراء أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن “قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الحرس الثوري لا يأتي بسياق استقرار المنطقة”.واضاف “نتمسَّك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي العراق مُقرّاً، أو ممرّاً لإلحاق الضرر بايران”.وبين بالقول، سنكون فاعلين في أيِّ مُبادَرة تنعكس إيجاباً على أمن المنطقة وترميم العلاقة بين طهران وواشنطن”.يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أدرجت، أمس الأول، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الارهابية.وفي السياق نفسه افاد مصدر سياسي رفيع المستوى اليوم، ان بيان الخارجية العراقية جاء استجابة لبيانات مليشيات الحشد الشعبي الحاكمة الفعلية للعراق عبر الدولة العميقة اضافة الى ان عبد المهدي هو أبن المشروع الإيراني وعبارات العراق خارج المحاور هي من باب التقية التي تعمل بموجبها إيران واحزابها الحاكمة في العراق.