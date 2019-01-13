العلاق يؤكد على اهمية القرض الالماني في انجاز مشاريع البنى التحتية

العلاق يؤكد على اهمية القرض الالماني في انجاز مشاريع البنى التحتية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ،الاحد، على أهمية تجاوز التحديات كافة التي تؤخر تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تضمنها القرض الالماني والتي تغطي المدة بين (2018-2020).وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ،ان” العلاق ترأس اجتماع فرق عمل مشروعات القرض الألماني ومتابعة تنفيذه بحضور رئيس هيئة التنسيق بين المحافظات طورهان المفتي ورئيس صندوق إعادة الاعمار مصطفى الهيتي، بشأن مناقشة المعوقات التي تحول دون اكمال متطلبات انجاز مشاريع البنى التحتية في المناطق المحررة ضمن القرض الألماني الميسر والبالغة قيمته (500) مليون يورو.وناقش المجتمعون الملاحظات التي اشرها الجانبين العراقي والألماني لتفعيل القرض ووضع الية لتنفيذ متطلبات انجاز المشاريع وفق الفترات المحددة لإنجاز مشاريع البنى التحتية والتي تركز على تطوير مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من القطاعات، سيما في المناطق المحررة.

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