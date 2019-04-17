العلوان قدم استقالته بسبب سرقة 400 مليون دولار على مستشفيات وهمية من قبل عديلة حمود

العلوان قدم استقالته بسبب سرقة 400 مليون دولار على مستشفيات وهمية من قبل عديلة حمود
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب فائق الشيخ علي، الأربعاء، 17 نيسان، 2019، إن وزير الصحة علاء العلوان قدم استقالته بسبب “مستشفيات وهمية”، كلفت الدولة 400 مليون دولار.وذكر الشيخ علي في تغريدة على موقعه بتويتر ، أن “سبب استقالة وزير الصحة علاء العلوان هوعلى (3)، مستشفيات وهمية في مناطق (الزعفرانية، التاجي، الفضيلية)، كلّفَت الدولة 400 مليون دولار، بناءً وكوادر وأدوية وأجهزة وتخصيصات في عهد وزيرة الصحة  السابقة عديلة حمود المرتبطة بحزب الدعوة بزعامة خالد الاسدي”.

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