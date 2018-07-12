العلوي:حزب الدعوة لن يمنح ولاية خامسة

العلوي:حزب الدعوة لن يمنح ولاية خامسة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح السياسي العراقي البارز حسن العلوي، الخميس، انسحاب رئيس الوزراء حيدر العبادي من حزب الدعوة من اجل الحصول على الولاية الثانية، مشيرا إلى أن حزب الدعوة لن ينال رئاسة الوزراء مرة اخرى.وقال العلوي في تصريح  صحفي له اليوم، ان “حزب الدعوة لن يمنح ولاية خامسة وهذا شيء يتفق عليه الفتح وسائرون والحكمة والكتلة السنية، ولهذا ربما يعلن العبادي انسحابه من الدعوة حتى يضمن تأييد هذه الكتل له لترشيحه لرئاسة الوزراء”.وأضاف العلوي، أن “الكتلة التي تتمتع باغلبية هي سائرون، وحزب الدعوة لايتصور ان يكون خارج السلطة، وبالتالي من الصعب ان يسلم السلطة الى التيار الصدري”.واوضح، أن “الصراعات قائمة اليوم من اجل المكاسب، والمناصب تحولت الى مؤسسات للكسب غير الشرعي وليس للوجاهة، حيث يبحث الجميع عن المنصب الذي يأتي بالمكاسب المالية”، مشيراً الى ان “الصراع يجري حالياً على مناصب وزارات المالية والتجارة والنفط وغيرها”.

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