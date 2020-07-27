العمليات المشتركة:المراكز التنسيقية مع البيشمركة بانتظار الاتفاق النهائي للعمل بها

العمليات المشتركة:المراكز التنسيقية مع البيشمركة بانتظار الاتفاق النهائي للعمل بها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، بأن المراكز التنسيقية تنتظر الآلية التنظيمية لمباشرة العمل بها.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المراكز التنسيقية الفرعية مع البيشمركة في مخمور وديالى ونينوى وكركوك لن يتم مباشرة العمل بها وبانتظار الاتفاق النهائي لإيجاد الية وهيكلية تنظيمية خاصة بها وكذلك الواجبات المناطة بها”.وأضاف، أن “النقاشات مستمرة مع البيشمركة لإيجاد الهيكلية الخاصة بالمراكز التنسيقية الفرعية الـ4 إضافة الى المركزين الرئيسين في بغداد وأربيل”.وكان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول اكد في وقت سابق، إن “المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشأنها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة”.وأضاف أن “المراكز التنسيقية تتضمن تبادل المعلومات والتتسيق في متابعة عصابات داعش وحركة الأرتال والعجلات المدنية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *