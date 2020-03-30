العمليات المشتركة:انسحاب قوات التحالف إلى بلدانها

العمليات المشتركة:انسحاب قوات التحالف إلى بلدانها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين (30 آذار 2020)، عزم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، المنسحبة من القواعد العراقية مؤخراً، التمركز في قاعدة “عين الأسد” في الانبار، وقواعد إقليم كردستان العسكرية، مؤكداً أن هذه القوات ستعود الى بلدانها.وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قوات التحالف التي انسحبت اليوم من مقرها في نينوى كانت تضم قوات كندية وفرنسية، وبلجيكية، وقوات الولايات المتحدة الامريكية”، مبيناً أن “المقر سُلم الى قيادة عمليات نينوى”.ونفى الخفاجي “انباء تمركز قوات التحالف المنسحبة في قاعدة (عين الأسد) وقواعد في كردستان”، مبيناً أن “القوات ستعود إلى بلدانها بعد ان تسلم المقر للقوات الأمنية العراقية”.وأضاف، أنه “لا يوجد قلق على القوات العراقية بعد الانسحاب لأن قواتنا عملت في مجال مكافحة الارهاب وضد التنظيمات الارهابية”.وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية، قد كشف الاثنين (30 اذار 2020)، تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من مقرها في نينوى.وقالت الخلية في بيان لها، نقلاً عن العمليات المشتركة العراقية، إنه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الاثنين 30 آذار 2020 إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر  في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية”.وأضافت، أن التسليم جاء “بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية”.وسلمت قوات التحالف الدولي، أمس الأحد، قاعدة “K 1”  في كركوك وقبلها قاعدة القيّارة، الجوية جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، إلى القوات العراقية، يوم الخميس الماضي.وفي الخميس (19 آذار 2020) تسلمت القوات الامنية العراقية، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

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