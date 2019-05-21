الغزي يؤكد على معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

الغزي يؤكد على معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي،الثلاثاء، على اهمية تنسيق العلاقات، ومعالجة الملفات المشتركة بين حكومتي المركز والاقليم.وأكد الغزي بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء اثناء لقائه وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان برفان حمدي والوفد المرافق له “رغبة الحكومة الاتحادية في تدعيم هذه العلاقة، وفقاً لتوجهاتها في التعامل بشكل متساوٍ بين المواطنين من جنوب البلاد حتى شماله”.وناقش الجانبان “إمكانية إحالة ملفات ضحايا النظام السابق الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الاتحاديتين”.من جهته دعا حمدي الى اعداد الية عملية مشتركة بين بغداد والاقليم لإدارة ملف الضحايا من الشهداء والسجناء السياسيين، مشيدا بالدور المحوري للامانة العامة لمجلس الوزراء في ادارة وتنسيق العديد من الملفات المهمة بين مختلف التشكيلات الحكومية و الجهات غير الحكومية المحلية منها و الدولية.

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