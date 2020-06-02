الفايز:الكتل السياسية ترفض ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية

الفايز:الكتل السياسية ترفض ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الثلاثاء، عن سبب رفض الكتل تولي فؤاد حسين حقيبة الخارجية بحكومة مصطفى الكاظمي.وقال الفايز، إن “الكرد ما زالوا مصرين على وزير المالية السابق فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية”.وأضاف، أن “الكتل والاحزاب الاخرى ترفضه، بناء على اتفاق بعدم ترشيح اي وزير سابق في حكومة الكاظمي وهو امر قاطع لا رجعة فيه.

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