الفايز:حسم 5 وزارات من كابينة عبد المهدي

الفايز:حسم 5 وزارات من كابينة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الاثنين, عن حسم خمس وزارات من أصل ثمانية متبقية في الكابينة الحكومية, مشيرا إلى أن الوزارات المتبقية هي الدفاع والداخلية والعدل.وقال الفايزفي حديث صحفي له اليوم: إن “الحوارات مازلت مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان اكتمال كابينته الوزارية ” , مبينا أن “جلسة الأربعاء سيتم عرض بقية مرشحي الحقائب الوزارية ” .وأضاف أن ” المعلومات التي توفرت لدينا بان خمسة حقائب وزارية قد تم حسمها , فيما بقت ثلاث وزارات لم يتم حسمها للان هي وزارات العدل والدفاع والداخلية ” , مرجحا “حسمها قبيل عقد جلسة الأربعاء المقبل.

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