الفتلاوي:علاوي يجري اتصالات مكثفة مع القوى الشيعية لدعم تمرير حكومته

الفتلاوي:علاوي يجري اتصالات مكثفة مع القوى الشيعية لدعم تمرير حكومته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الأربعاء , عن اتصالات مكثفة يجريها حاليا رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي مع القوى السياسية الشيعية لاجل دعم حكومته في جلسة الغد, مؤكدا ان القوى الشيعية مصرة على ان يقوم الأخير بتعديل برنامجه الحكومي وادراج فقرتين تم الاتفاق عليها مسبقا ولم ترد في برنامجه .وقال جابر في تصريح  صحفي، إن “علاوي بعد ان تأكد له بأن تمرير حكومته أصبح امرا صعبا بدأ اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الشيعية وهي الان تجري على قدم وساق”, مبينا ان “تحركات علاوي اليوم يبغي منها دعم حكومته في جلسة الغد الخميس”.وأضاف جابر، أن “القوى السياسية الشيعية ستطالب علاوي خلال حواراتها اليوم بتعديل برنامجه الحكومي الذي تجاهل فيه الاتفاق السابق بشان تضمين البرنامج تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية وتحديد موعد ثابت لايزيد عن عام واحد لاجراء انتخابات مبكرة”.وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري أكد، اليوم الأربعاء، وجود توافق سياسي داخل البرلمان على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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